Antonio Orozco cancela sus próximos conciertos tras la muerte de la madre de su hijo

635x357 Imagen de Susana Prat publicada por Mariola Orellana en (c) Instagram. EFE

El cantante Antonio Orozco no ha tenido más remedio que cancelar todos los conciertos que tenía programados para los próximos días, incluyendo los que debería haber ofrecido este fin de semana en las Islas Canarias, como consecuencia del duro golpe anímico que ha recibido tras la muerte ayer jueves de Susana Prat, madre de su hijo Jan (9) y la persona con la que mantuvo una larga y discreta relación sentimental.

De momento, el intérprete barcelonés no se ha expresado públicamente sobre el fallecimiento de Susana y, de hecho, fue la esposa del también cantante Antonio Carmona, Mariola Orellana, la encargada de dar la noticia en Instagram al tiempo que le dedicaba unas sentidas palabras de despedida.

"Hoy tu cuerpo ha dicho 'hasta aquí he llegado', pero hoy te siento como nunca... Veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio adonde miro. Escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí. Mi princesa, mi referente, mi niña preciosa que tanto me enseñas. Siempre estás en mi vida porque tú y yo sabemos que el amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero el amor sube y crece, como tú", escribió Mariola en su Instagram junto a una foto de Susana.

Las causas del deceso de Susana no han trascendido públicamente, pero todo apunta a que la expareja del cantante sufría desde hace tiempo una enfermedad que, desgraciadamente, no ha podido superar y ha terminado por hundir a todos sus seres queridos en una honda tristeza.

De hecho, el intérprete -poco dado a dar detalles sobre su ámbito privado- había puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que la relación que a ella le unía seguía siendo muy estrecha a pesar de la ruptura y que ambos colaboraban en su objetivo diario de cuidar y proteger a su retoño.