Anuel AA presume de su colección de joyas tras sufrir un robo en Chile

A principios de esta semana se filtró la noticia de que Karol G y Anuel AA, las dos estrellas del reguetón conocidas por su colaboración en temas como 'Culpable' o 'Secreto' que son además pareja en la vida real, habían sido víctimas de un robo mientras se encontraban en Chile.

Al parecer, los responsables consiguieron colarse en su habitación de hotel mientras ellos se encontraban ausentes para hacerse con un botín de más de doscientos mil dólares en forma de accesorios y ropa de diseño y dinero en efectivo.Sin embargo, el intérprete no parece haberle dado demasiada importancia a ese contratiempo en vista del vídeo que acaba de compartir en su cuenta de Instagram mostrando todas las joyas que no se llevaron los ladrones, quizá para dejar claro que ese pequeño 'incidente' no significa nada en el caso de alguien con su fortuna personal.

En la grabación, en la que aparece ataviado con un albornoz blanco y haciendo repaso a todas las alhajas que tiene expuestas sobre una mesa, Anuel va mostrando a la cámara una a una las piezas mientras repite orgulloso: "¿A quién le robaron?".

Entre otros, el reguetonero ha presumido de sus dos relojes de Richard Mille valorados en doscientos mil dólares cada uno, otro de Patek Philippe por el que desembolsó unos cien mil, un Rolex de 187.000 adornado con diamantes y otros tantos de cuyo precio ya ni siquiera se acuerda. Pero ahí no acaba la colección de joyas del artista; también cuenta con una funda de oro para los dientes que, si se da por buena su estimación, le costó unos doce mil dólares. Las cadenas para el cuello que utiliza con frecuencia -que llegan a pesar dos kilos- estarían valoradas además en otros cien mil de manera individual, y eso sin contar las pulseras y anillos que tiene a juego para cada una de ellas.

"A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde (sic)", ha bromeado él en esa misma publicación de Instagram.