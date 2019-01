Aparece en escena uno de los supuestos actores del vídeo porno de Ozuna

Tras la confirmación de que las imágenes que circulaban por las redes sociales desde principios de esta semana pertenecían a un vídeo porno titulado 'NY Sex Chronicle' que el reguetonero Ozuna había grabado siendo aún menor de edad, no han tardado en salir a la luz los detalles de esa curiosa producción para adultos.

El representante legal del artista ya alertaba este miércoles de que la grabación en cuestión había sido editada para incluir imágenes de otros hombres y perjudicar lo máximo posible la reputación de su cliente, que está casado y es padre de dos niñas pequeñas. En esas mismas declaraciones también se insistía en que la escena en que aparecía Ozuna en la cinta no podía considerarse bajo ningún concepto de "carácter homosexual" a pesar de que fuera dirigido a un público gay, ya que su participación se limitaba a masturbarse frente a la cámara.

En medio de esta polémica, varios medios latinos como el programa 'El Gordo y la Flaca' de Univisión se han hecho eco del mensaje aparentemente de apoyo que el intérprete de 'Criminal' y 'Taki Taki' habría recibido de otro de los jóvenes que habría formado parte de la producción de ese vídeo.El hombre se identifica en las redes sociales como modelo y actor de producciones adultas bajo el nombre Macana Man y en su perfil de Instagram -@therealmacanaxman- ha compartido una imagen en la que posa muy sonriente junto a Ozuna, quien aparece pasándole el brazo sobre los hombros, junto a la que ha escrito: "Voy ati manito esta gente tan hablando Mielda sin saber tu ere mío con fama oh sin fama #el que sabe sabe #si usted no sabe ruede #ozuna #team rabia (sic)".

En otro mensaje compartido esta vez en su cuenta de Stories, esa misma persona ha querido desvincularse del escándalo que ha provocado la revelación de que Ozuna estaba siendo chantajeado por la estrella del trap Kevin Fret, que fue asesinado hace unas semanas En Puerto Rico."Ey eh verdad que la gente se ta volviendo loca. Yo se del vídeo, no se de nada mas. Dejen de ta poniendo eso con los otros, polque de lo otro yo no se nada (sic)", ha apuntado.El mánager y el abogado del cantante ya han aclarado que Ozuna no ha sido llamado a declarar en el curso de la investigación policial para aclarar las condiciones en que se produjo la muerte de Fret.