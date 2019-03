Ariana Grande y Big Sean vuelven a reunirse

En teoría, Ariana Grande sigue soltera y sin compromiso desde que decidiera cancelar sus planes de boda con Pete Davidson y utilizar esa decepción como excusa para hacer un repaso a toda su trayectoria sentimental en forma de canción en el tema 'Thank U, Next'.

Sin embargo, sus fans creen que su estado sentimental podría estar a punto de cambiar después de que este jueves trascendiera una fotografía de la cantante a bordo de un coche junto a su ex Big Sean.

Según el portal TMZ, los dos artistas se dedicaron más de un gesto cariñoso en el interior del vehículo, donde estuvieron acompañados por uno de los perritos de Ariana, antes de marcharse juntos.

Al parecer ambos habían acudido a un estudio de grabación en Los Ángeles, en vista de que fueron fotografiados justo a la salida, por lo que cabe la posibilidad de que sencillamente estuvieran trabajando en una nueva colaboración, que sería la cuarta tras publicar 'Right There' en 2013, 'Best Mistake' y 'My Everything' en 2014, así como 'Research', que se incluyó en el disco 'Dark Sky Paradise' de 2015 del rapero.

Sin embargo, un testigo ha asegurado al mencionado medio que Ariana era la que se encontraba en el estudio y salió fuera para reunirse con Sean, que no habría llegado a poner un pie en el interior del local.Ese detalle ha sido suficiente para que comience a especularse con que su reunión significara que habían vuelto a darse una oportunidad tras su ruptura de 2015 después de un año de relación.

Esa posibilidad se apoyaría en el hecho de que la propia Ariana reconocía en 'Thank U, Next' que siempre pensó que "acabaría con Sean", pero que finalmente no había resultado ser "una buena combinación". En el videoclip del tema, que realizaba un homenaje a varias comedias juveniles, la artista aparecía ojeando su propio 'Libro del Mal' inspirado en la película 'Chicas Malas' en el que aparecía una foto de Sean junto al mensaje "muy guapo, muy tierno (aún podría tener una oportunidad)".