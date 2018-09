Ariana Grande y Pete Davidson han adoptado un cerdito

La pareja formada por Ariana Grande y Pete Davison ha dado un importante paso adelante en su idílica pero algo precipitada relación sentimental con la adopción, este fin de semana, de su primera mascota juntos: un simpático cerdito del que, por el momento, los dos artistas no han querido ofrecer demasiados detalles al margen de varias fotografías que dan buena cuenta de la alegría y los buenos ratos que este ya les ha brindado en su hogar.

En una de las instantáneas que los dos enamorados han compartido en sus respectivas redes sociales se puede ver al animal olisqueando el cuello de la estrella del pop mientras esta reposa en su cama, mientras que en otra entrañable imagen la pequeña criatura aparece durmiendo plácidamente en el pecho del actor y humorista de 'Saturday Night Live'.

El hecho de haberse sumergido en la ingente responsabilidad de tener que velar por el bienestar de un tercero les será muy útil a Ariana y Pete a la hora de solidificar el estrecho vínculo que les une, el cual dio comienzo hace tres meses escasos y solo unos días después de que la cantante confirmara su ruptura con el ahora fallecido Mac Miller.

En estos momentos, la pareja no solo comparte vivienda, sino que además ambos se preparan para pasar por el altar en algún momento del futuro cercano.Más allá del abrupto y dramático final de su noviazgo, lo cierto es que Ariana no tardó en poner de manifiesto el cariño y la admiración que seguía sintiendo por el hombre que ocupó su corazón durante algo más de tres años -el cual falleció hace poco más de una semana por culpa de una sobredosis- a través de una sentida publicación compartida en su perfil de Instagram, en la que además dejó patente que no acababa de asimilar el triste y trágico deceso del rapero.

"Empecé a adorarte desde el momento en que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. Todavía no me puedo creer que ya no estés aquí, pero tampoco puedo quitarme la idea de la cabeza. Hablamos tantas veces sobre esto, tantas veces. Estoy muy disgustada y muy triste, no sé qué hacer. Eras mi mejor amigo y lo fuiste durante tanto tiempo... Siento no haberte podido arreglarte o conseguir que dejaras de sentir tanto dolor. De verdad quería hacerlo", reza el conmovedor mensaje de despedida que le dedicó la semana pasada.