Ariana Grande y Pete Davidson "hartos" de recibir ataques en las redes sociales

Más allá de lo asombroso del asunto y de las muchas incógnitas que sobrevuelan a día de hoy la mediática relación sentimental de la cantante Ariana Grande y el cómico Pete Davidson, la cual se hizo oficial hace cerca de un mes y se vio seguida, solo unos días después, de la confirmación de un no menos sorprendente compromiso matrimonial, la pareja ha tenido que lidiar estos días no solo con el escepticismo de ciertos internautas, sino también con un sinfín de burlas, críticas y demás comentarios ofensivos que ninguno de ellos está dispuesto a tolerar durante más tiempo.

"Están hartos y muy cansados de recibir tantos ataques. Y no entienden por qué tienen que ser objeto de tantos comentarios de mal gusto cuando se supone que están viviendo un momento de gran felicidad. Pete se ha convertido especialmente en la nueva diana de los trolls y de esa gente que se hace llamar fans. Está siendo muy duro para ambos, pero sobre todo para él, que siempre ha sido muy sensible", ha contado una fuente a la revista People.

Según los mismos confidentes, los dos enamorados han decidido mantenerse a una distancia prudencial de la esfera virtual para no tener que seguir aguantando las maniobras de acoso y hostigamiento de las que estarían siendo objeto por parte de los detractores del humorista, quien precisamente recurría a su cuenta de Instagram ayer martes para recriminar abiertamente a determinados usuarios la deriva "maligna" que estaba siguiendo la plataforma por su culpa.

"No sucede nada malo, no ha pasado nada. No hay que buscarle explicaciones crípticas a esto. Simplemente ya no quiero estar en Instagram o en cualquier otra red social. Internet es un lugar maligno y no hace que me sienta mejor conmigo mismo. ¿Por qué debería perder mi tiempo con tanta energía negativa cuando mi vida es una jo**da pasada? El hecho de que tenga que pararme a explicarlo no hace más que darme la razón", aseguraba en un comentario para dejar claro, por un lado, que su historia de amor con Ariana iba viento en popa y, por el otro, para informar de su decisión de abandonar temporalmente la red social.