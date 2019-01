Ariana Grande corrige su último tatuaje en japonés

Tras haberse convertido en objeto de bromas, chascarrillos y alguna que otra mofa cruel a principios de esta semana a cuenta del más reciente de los tatuajes que adornan su cuerpo, uno que pretendía representar en caracteres japoneses el título de su nuevo sencillo '7 Rings' pero que, por un error ortográfico, acabó traduciéndose como "pequeña parrilla de carbón", la cantante Ariana Grande ha anunciado en sus redes sociales que el fallo ha sido finalmente subsanado.

Sin embargo, y demostrando que ella también tiene un gran sentido del humor, la intérprete ha reconocido que ahora echa de menos contar con la palabra "shichirin" -en su grafía occidental- en su mano para poner de manifiesto su pasión por la gastronomía, además de desvelar algunos llamativos detalles del proceso de corrección del grabado.

"Un poco mejor, ¿verdad? Gracias a mi tutor por ayudarme con este asunto y a @kanenavasard [su tatuador] por ser toda una leyenda. Y también quiero dar las gracias a mi médico por las inyecciones de lidocaína (no estoy de broma)", ha escrito en su perfil de Instagram para informar directamente a sus admiradores, antes de hacer referencia al 'duelo' que atraviesa en estos momentos tras la desaparición de su "pequeña parrilla".

"Descansa en paz, pequeña parrilla de carbón. Te echo de menos. La verdad es que me gustabas mucho", ha añadido en tono jocoso.Hace unos días, la propia Ariana se adelantaba a todos aquellos internautas que suelen tener sus cuchillos bien afilados a la espera de un fallo por su parte y comunicaba a la esfera virtual que su último grabado no lucía exactamente como esperaba en un primer momento. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha acabado haciendo, en ese momento aseguraba que no volvería a someterse a la aguja para rectificarlo debido a los dolores experimentados en la primera sesión.

"Es verdad que hemos dejado fuera algunos símbolos que necesitaban ir en medio de las letras. Es que duele mucho tatuarse en la mano, y no hubiera aguantado mucho más el proceso. Sé que si vuelvo a pasar por el estudio, sufriré mucho. Y lo cierto es que también me gustan las parrillas", explicaba.