Ariana Grande denuncia trato denigrante que le dedicó un fan de su novio

La cantante Ariana Grande ha denunciado a través de sus redes sociales el trato denigrante que recibió por parte de uno de los fans de su novio, Mac Miller, quien durante su breve encuentro se dirigió exclusivamente al rapero como si ella no estuviera presente para hablar de la sensualidad de la artista y felicitar a su pareja por su buena suerte en ese sentido.

"Anoche salí a buscar algo para cenar junto a mi novio, y un chico nos siguió hasta el coche para decirle a Mac que era un gran fan. Estaba muy emocionado y no paraba de gritar, y al final casi se metió en el coche con nosotros. Me pareció que todo era normal y bastante tierno hasta que dijo: 'Ey, Ariana está jodid*mente buena. Ya entiendo por qué te las estás tiran*o'. ¿En serio? Puede que a algunos no les parezca gran cosa, pero yo me sentí enferma y tratada como un objeto. Estaba ahí sentada mientras decía todo eso de mí", compartió la estrella de la música con todos sus seguidores a través de un largo comunicado, en el que insiste en que desde ese desagradable incidente se ha sentido "herida" y pequeña."No soy un pedazo de carne que deba ser utilizado únicamente para el placer de los hombres.

Soy una adulta que mantiene una relación con una persona que me trata con respeto y cariño. Me duele ver que hay tantos jóvenes que usan a la ligera ese tipo de vocabulario denigrante para las mujeres", insistió la intérprete de 23 años.La razón que ha empujado a Ariana a hacer pública una experiencia tan desagradable ha sido su convicción de que otras jóvenes se enfrentan cada día a situaciones muy similares que quizás no se atreven a denunciar.

"Creo que es importante hablar de lo que me ha pasado esa noche porque sé muy bien que casi todas las mujeres comprenden qué se siente cuando se dirigen a ti de una manera inapropiada en un lugar público. Necesitamos lidiar con este tipo de asuntos de manera directa porque resultan muy dañinos y generan una especie de vergüenza en nuestro interior. [Las mujeres] No somos objetos o premios, somos reinas".