Ariana Grande define a su ex como una "distracción frívola y maravillosa"

La cantante Ariana Grande acaba de conceder una entrevista en profundidad a la revista Vogue en la que se sincera por completo acerca de su vida profesional y personal, haciendo balance de cómo afectó la muerte de su exnovio Mac Miller a la creación de su último disco 'Thank U, Next' y de su fallido compromiso con el cómico de 'Saturday Night Live' Pete Davidson, con quien ahora reconoce que no tenía ninguna posibilidad de construir un futuro en común.

"Mis amigos me convencieron para que fuera a pasar el verano a Nueva York, no paraban de repetirme que sería muy divertido. Y entonces conocí a Pete, y él se convirtió en una distracción maravillosa", explica la estrella del pop sobre los motivos que le hicieron sentirse atraída inicialmente por el humorista cuando aún estaba recuperándose de su ruptura con Miller."Era todo tan frívolo, divertido, alocado y poco realista... y me enamoré de él, aunque no le conociera realmente. En la vida real soy como una niña pequeña y él era un alma vieja, un artista que había pasado por un montón de cosas".

La rapidez con que ella pareció pasar página tras concluir su noviazgo con el malogrado rapero, que falleció a causa de una sobredosis el pasado septiembre un mes antes de que ella concluyera su compromiso con Pete, le valió un sinfín de críticas por partes de aquellos fans que consideraban que había abandonado a su suerte a Miller.

Pese a esas opiniones ajenas, a Ariana le queda el consuelo de saber que se esforzó al máximo -tanto en calidad de amiga como de novia- para ayudar al joven a superar su problema de adicción a las drogas que acabó costándole la vida.

"La gente no ve lo que sucede realmente de puertas hacia dentro, así que hablan sin pensar sobre lo que creen que sucedieron. Pero nadie estuvo presente durante todos esos años de lucha y de trabajo, ni presenció todo el amor y el cansancio que conllevaron", ha apuntado. "No tienes ni idea de todas las veces que le advertí que algo así podía sucederle, o que discutí con él por esa misma razón durante muchos años de nuestra amistad y nuestro noviazgo. Nadie tiene ni idea, así que no tienen derecho ni a mencionarlo", concluye.