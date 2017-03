Ariana Grande no necesita el amor para sentirse "completa"

Que la cantante Ariana Grande viva a día de hoy un ilusionante romance con el rapero Mac Miller no significa que su prioridad siempre haya sido -o siga siendo- encontrar un hombre con el que compartir cada momento, ya que considera que una relación no debería ser la pieza clave sobre la que se construya su identidad como individuo.

"Nunca he pensado en el amor como algo que necesite para completarme. Me gustaría ser una persona completa primero por mí misma, y luego enamorarme de alguien que también se sienta completo. Y eso no quita que no podáis estar obsesionados el uno con el otro y gozar al máximo de vuestra relación, pero quiero sentirme 100% yo misma para amar mejor a esa persona", se sincera la intérprete en el número de abril de Cosmopolitan.

Esta firme opinión es una de las razones por las que su relación con Miller, con el que confirmó su noviazgo el pasado septiembre, tardó mucho tiempo en pasar de ser una amistad a algo más.

"Le conocí cuando tenía 19 años. Desde el principio nos hemos querido, adorado y respetado, por el simple hecho de que admiramos el talento del otro. Pero no estábamos preparados para estar juntos. Hay que esperar al momento adecuado. Los dos teníamos que vivir ciertas cosas, pero el amor entre nosotros siempre estuvo ahí", asegura.

Los cuatro años que tardó en dar una oportunidad a su chico le han servido para madurar como artista y erigirse como una de las grandes defensoras del feminismo entre las nuevas generaciones de la industria musical, un posicionamiento que, por otra parte, le ha obligado a aprender a lidiar con las críticas.

"Muchas veces, a las mujeres se las califica de pu*** o divas por tener una visión, por ser fuertes y usar su voz para expresarlo, y no debería ser así. Puedes ser una persona fuerte y muy agradable al mismo tiempo, no tienes por qué ser solo una de las dos cosas".A la hora de hablar de ejemplos de mujeres fuertes, Ariana no puede ocultar su gran admiración por la reina del pop, Madonna, quien la inspira a mantenerse fiel a sí misma: "La miro y no me asusta ser una mujer fuerte".