Ariana Grande: necesitamos amor, unidad, paz y control de armas

"Necesitamos amor, unidad, paz y control de armas" y que la gente "vea y llame a esto como lo que es, terrorismo". Así de rotunda se ha mostrado la cantante Ariana Grande tras el tiroteo en un festival en Las Vegas en el que murieron al menos 59 personas.

Un mensaje en su cuenta oficial de Twitter de una cantante que hace poco más de cuatro meses actuaba en el estadio Manchester Arena cuando se produjo un atentado suicida en el que fallecieron 22 personas.

My heart is breaking for Las Vegas. We need love, unity, peace, gun control & for people to look at this & call this what it is = terrorism.