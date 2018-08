Ariana Grande llora al recordar tragedia de Manchester

La sola mención de Manchester hace llorar a Ariana Grande.

La cantante lloró durante una entrevista el viernes para Beats 1 en Apple Music al recordar el concierto de 2017 en Inglaterra, cuando un agresor suicida mató a 22 personas.

Los terroristas “quieren que tengas miedo”, dijo. Los que se enteraron por las noticias pudieron dejar atrás al suceso. Pero para ella y quienes lo vivieron, se trata de “vivir en el momento” y no dejarse abrumar por el miedo.

Su álbum "Sweetener", estrenado el viernes, incluye una canción para los sobrevivientes de Manchester, "Get Well Soon".

Grande también habló sobre su novio Pete Davidson, del programa cómico "Saturday Night Live". Espera casarse dentro de cinco años y “probablemente” le gustaría tener tres hijos, dijo.