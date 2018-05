Ariana Grande recuerda a las víctimas del atentado del Manchester Arena

Dentro de cuatro día se cumplirá el primer aniversario del brutal atentado terrorista que se cobró 22 víctimas mortales y dejó decenas de heridos tras un concierto de la cantante Ariana Grande en la ciudad de Mánchester, una trágica fecha sobre la que ha querido volver a pronunciarse la artista con el fin de rendir homenaje a los fallecidos y también a los supervivientes de tan despreciable acto y, sobre todo, para reflexionar sobre el trauma psicológico que siguen padeciendo quienes vivieron tan dramática experiencia.

"Estamos hablando de mucha gente que ha sufrido pérdidas irreparables y que está sufriendo mucho. Toda la parte relativa a procesar lo ocurrido llevará muchos años y, en algunos casos, toda la vida. Esto es un ejemplo de lo peor que le puede pasar a la humanidad. Y por eso hice todo lo posible por reaccionar de la forma más positiva posible, para que mis fans no pensaran por un segundo que (los terroristas) habían ganado", ha expresado la intérprete de 'No Tears Left To Try' en conversación con la revista Time.

La estrella del pop se refiere en sus declaraciones al recital benéfico que lideró pocas semanas después del atentado y en el que participaron Miley Cyrus, Justin Bieber y Liam Gallagher, entre otros para recaudar fondos en beneficio de las víctimas y sus familiares, así como para exhibir ante el mundo que la ciudad norteña es capaz de exhibir una fortaleza extraordinaria ante las dificultades.

"La música debería ser una de las cosas más seguras de este mundo. Por eso creo que me duele tanto el corazón cada vez que pienso en ese día. Muchos pensarían que con el tiempo resulta más fácil hablar sobre esto, o hacer las paces con lo ocurrido. De verdad que me gustaría haber podido hacer más para reconfortar a la gente, y es doloroso tener que esperar todos los días a que llegue esa paz", ha explicado la intérprete en la misma entrevista.