Ariana Grande vuelve a hablar con su padre tras cuatro años distanciados

Pese a que Ariana Grande siempre ha estado muy unida a su abuela, su madre y su hermano mayor Frankie, quienes la acompañan en muchos de sus eventos y aparecen con frecuencia en sus redes sociales, la relación con su padre, Edward Butera, siempre ha sido bastante más complicada.

En el pasado la estrella del pop había hecho referencia en varias entrevistas a lo duro que le había resultado aceptar que su padre -que se separó de la madre de la cantante cuando ella tenía tan solo 8 años- no formaría parte de su futuro, fechando su distanciamiento en algún momento de 2013, aunque también ha reconocido que algunas de sus mejores cualidades las ha heredado de él.

La última ocasión en que la intérprete ha hecho referencia a su progenitor ha sido en su sencillo 'Thank u, Next', y por sus palabras -"Algún día iré camino del altar de la mano de mi madre, y estaré dándole las gracias a mi padre, porque ella se hizo fuerte entre tanto drama"- no parecía que hubieran conseguido superar las diferencias que les llevaron a perder el contacto.

Sin embargo, esta semana Ariana ha compartido una imagen en la sección Stories de su cuenta de Instagram en la que aparece charlando con su padre por videollamada.

Pese a que ella no ha querido añadir ningún mensaje con el que dar algo de contexto a la publicación, la instantánea parece ser suficiente para confirmar que Edward vuelve a formar parte de la vida de su famosa hija, que cierra uno de sus años más difíciles marcados tanto por el lanzamiento de su álbum 'Sweetener' -al que muy pronto seguirá otro más- en el plano profesional, como por el fallecimiento de su exnovio Mac Miller y la mediática ruptura de su breve compromiso con Pete Davidson en el terreno personal.