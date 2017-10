Ana de Armas disfruta de Tokio con Harrison Ford pero sin Ryan Gosling

635x357 Ana de Armas, durante su paseo por Tokio (c) Instagram. EFE

La actriz Ana de Armas no podría estar más satisfecha con los resultados que le ha brindado su participación en la que sin duda era una de las películas más esperadas del año, 'Blade Runner 2049', y no solo por el hecho de haberse dado a conocer mundialmente gracias a su presencia en el universo cinematográfico creado por Ridley Scott en la cinta original de 1982, sino también por la oportunidad que le ha dado la gira promocional del filme de viajar por todo el mundo.

Sin ir más lejos, la intérprete cubana se convirtió ayer lunes en el centro de todas las miradas durante la presentación de la mencionada película en Tokio, un evento para el que se enfundó un elegante vestido blanco que le llevó a robar parte del protagonismo al mismísimo Harrison Ford y al director Denis Villeneuve.

"Hola Tokio, ya estamos aquí", escribió entusiasmada en su perfil de Instagram poco después del acto.Aunque en esta ocasión no se pudo ver acompañada en la alfombra roja por el guapo Ryan Gosling, quien interpreta al personaje principal de la cinta y, de la misma forma, al interés amoroso del replicante al que da vida Ana; la artista ha puesto de manifiesto en sus redes sociales que ella sola se basta y se sobra para sacar el máximo partido a cada ciudad que visita.

"No podría ser de otra manera", aseguró con sentido del humor para ofrecer información adicional sobre el algodón de azúcar de grandes dimensiones que no dudó en comprarse durante un paseo por la céntrica calle Takeshita, el paseo en el que se concentran algunas de las tiendas más exclusivas y originales de la capital nipona.

Los niveles de entusiasmo que exhibe estos días la que fuera protagonista de la serie 'El Internado' no solo están ligados a su consagración en la meca del cine y al hecho de que su presencia es cada vez más demandada por los grandes estudios del séptimo arte. De hecho, también tienen mucho que ver con el trato tan gentil que recibió de Villeneuve y su equipo durante el rodaje de 'Blade Runner 2049'.

"Toda la lluvia que cayó durante días era agua caliente. Para mí, para que yo no tuviese frío", explicaba Ana al portal de noticias IGN sobre los vestidos de verano que luce en la cinta. "A veces estaba tan caliente que en las cámaras no se veía nada por culpa del vapor y tenían que bajarlo un poco. Me sentí muy cuidada", afirmaba.