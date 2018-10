Arnold Schwarzenegger se arrepiente de su pasado más sexista

El actor Arnold Schwarzenegger (71), exgobernador de California entre los años 2003 y 2011, no ha tenido reparo alguno a la hora de echar la vista atrás y reflexionar sobre aquellas actitudes sexistas e irrespetuosas contra las mujeres que, ya sean resultado de una cultura popular tradicionalmente machista o fruto de su propia iniciativa, ha venido exhibiendo a lo largo de sus muchas décadas en la vida pública.

"Al analizar mi trayectoria y darme cuenta de las muchas ocasiones en que traspasé la línea entre lo que es apropiado y lo que no, lo primero que he hecho ha sido pedir perdón. Me siento muy mal por esas situaciones y quiero aprovechar la oportunidad para disculparme de nuevo", ha reconocido en una entrevista a Men's Health.

En cualquier caso, el astro de Hollywood no se ha limitado a hacer examen de conciencia o a arrepentirse únicamente de palabra a lo largo de todo este tiempo, sino que también ha hecho todo lo que estaba en su mano para que sus "errores" no volvieran a repetirse y, además, para prevenir situaciones o conductas que puedan interpretarse como denigrantes o vejatorias.

"Cuando me convertí en gobernador de California, me quise asegurar desde el principio que nadie, incluido yo mismo, volvía a cometer este tipo de errores. Por eso tomamos cursos sobre acoso sexual: queríamos no solo comprender mejor su naturaleza desde el punto de vista legal sino también desde el moral, saber qué es aceptable y qué no lo es", ha añadido en la misma conversación para, a continuación, ejemplificar su postura con el apelativo de "nenaza" que solía dedicar a sus rivales políticos.

"En su momento pensaba que era un adjetivo muy adecuado para lo que quería expresar. Era algo que me salía de las entrañas, algo espontáneo y visceral. Quería decir que mis oponentes eran unos cobardes que no se atrevían a tomar decisiones por miedo a los riesgos. Muchos políticos son así, quieren hacer lo mínimo para que su carrera no peligre", ha explicado.