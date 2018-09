"Arvejita" habla sobre su enfermedad y agradece a su madre por el apoyo

Marcell Chávez, actor del programa Quién Tv, quien se ha ganado el cariño de los panameños por su personaje "Arvejita", estuvo este jueves en Tu Mañana, donde contó los detalles de la insuficiencia renal crónica que padece y cómo se ha recuperado tras recibir un trasplante.

"Arvejita" estuvo 9 meses bajo tratamiento de hemodiálisis y hace 8 años recibió un trasplante de riñón.

"...tengo estatura de siete años...nunca me imaginé en la televisión, me imaginaba como abogado...pero bueno, no me gusta leer...en la escuela era muy peleón, discutía mucho con los maestros...", expresó.

Asimismo, contó que estuvo estudiando Comunicación Social por dos años, pero que no pudo seguir sus estudios por motivos económicos. "Arvejita" no pudo contener las lágrimas cuando se refirió a su madre, quien la ha ayudado en todo el proceso de la enfermedad y además, con lágrimas en los ojos reveló que su padre sufre de lo mismo.