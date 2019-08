Ashley Graham está esperando su primer hijo

La modelo Ashley Graham ha anunciado la noticia de su embarazo a través de las redes sociales en el mismo día que celebra su noveno aniversario de boda con su marido Justin Ervin.

La feliz pareja ha grabado un bonito vídeo que comienza en un primer plano mientras ellos discuten en broma cuál es el mejor ángulo y que se va alejando para mostrar la tripita que ya luce la guapa maniquí mientras exclaman "¡sorpresa!" antes de darse un romántico beso.

"Hace justo nueve años, me casé con el amor de mi vida. He vivido el viaje más maravilloso posible al lado de mi persona favorita en todo el mundo. Hoy nos sentimos muy afortunados, agradecidos y emocionados de poder decir que nuestra familia se amplia. Feliz aniversario, @mrjustinervin, la vida está a punto de volverse aún mejor", ha escrito Ashley en el texto del que ha acompañado la grabación.

En las apariciones públicas que había realizado recientemente, la futura mamá había logrado disimular su estado recurriendo a prendas oscuras y de corte holgado como el vestido que lució hace un par de semanas en un evento organizado por Frida Mom, una organización que se dedica a ofrecer ayuda e información a las primerizas durante el posparto.

Por otra parte, las últimas declaraciones que había realizado Ashley acerca de sus planes de futuro y, más en concreto, si incluían o no una incursión en la maternidad, no apuntaban precisamente en esa dirección: el pasado enero aseguró que seguía centrada en su carrera y en junio volvió a insistir en que, aunque eventualmente le gustaría tener niños, esa posibilidad todavía no estaba en su radar. O bien estaba jugando al despiste, o la noticia de su embarazo ha resultado toda una sorpresa incluso para ella.