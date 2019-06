Ashley Tisdale critica en Twitter a uno de sus vecinos famosos por rayarle el coche

Este fin de semana la actriz Ashley Tisdale se enfadó considerablemente cuando otro de los residentes del área en que se encuentra su vivienda golpeó ligeramente su vehículo cuando se cruzaron en la carretera y no se dignó siquiera a frenar para disculparse y ofrecerse a pagar cualquier desperfecto que hubiera podido ocasionar.

La situación no habría pasado a mayores de no ser porque la otra persona era el director y guionista Kevin Smith, que tiene una cuenta de Twitter al igual que ella, y Ashley decidió recurrir a esa plataforma para afearle su comportamiento de la manera más pública posible.

"Gracias @ThatKevinSmith por rayar el retrovisor de mi coche y no pararte siquiera a hablar conmigo. ¡Muy amable por tu parte, vecino!", le reprochó ella en su perfil, mencionándole en el mensaje.

Su tuit no tardó en llamar la atención del aludido, que quiso asumir su responsabilidad en el pequeño incidente pero no sin apuntar antes que él sí había tratado de hablar de lo ocurrido.

"Mis disculpas. Conduzco como Cruela de Vil por estas colinas. De todas formas, sí que me detuve por cortesía. Pero cuando vi que tú arrancaste primero me dije a mí mismo: 'Eso es tan típico de Sharpay...'", le ha respondido, haciendo mención a su popular personaje de la franquicia "High School Musical", que no era conocida entre sus compañeros de instituto precisamente por su carácter considerado.

La estrategia de Smith de recurrir al sentido del humor para lidiar con lo ocurrido resultó ser la adecuada, ya que su comentario consiguió arrancarle una carcajada a Ashley y convencerla de aceptar sus disculpas.

Por otra parte, la actriz también analizó su actitud y pareció llegar a la conclusión de que se había excedido al desahogar su frustración a través de la esfera virtual, por lo que decidió pedirle perdón en persona a Kevin Smith.

"Qué detalle. Ashley se ha pasado por casa para intentar disculparse por lo ocurrido. La tranquilicé asegurándole que era yo el que conducía como un loco. También le dije que le había enseñado sus tuits a mis hija. La respuesta de HQ [como se refiera a su hija Harley Quinn] fue: '¡La vivimos en directo en el concierto de High School Musical!'. Ashley no podía creérselo", ha explicado él a través de esa misma plataforma, añadiendo que se le había olvidado pedirle a la antigua estrella Disney que se sacaran un selfie juntos.