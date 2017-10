Ashton Kutcher y Mila Kunis se niegan a exponer públicamente a sus hijos

Al igual que otros padres no necesariamente famosos, los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis se han propuesto evitar a toda costa el uso de las redes sociales como medio para documentar la idílica vida doméstica de la que disfrutan junto a sus dos hijos, los pequeños Wyatt (3 años) y Dimitri (10 meses), ya que ambos entienden que sus pequeños tienen todo el derecho del mundo a llevar una vida lo más privada posible y, sobre todo, que son ellos los que tendrán que decidir cuándo y cómo se presentan al mundo.

"Tenemos una red social privada y es ahí donde compartimos todas las cosas de los niños con las dos familias, para que los abuelos puedan ver cómo van creciendo. Pero no, no compartimos fotos ni vídeos de ellos para el público porque creemos que ser un personaje público es una decisión personal que no nos corresponde a nosotros", aseguró el intérprete en conversación con la emisora iHeart Radio.

Aunque tanto ellos como cualquier ciudadano merecen su propia parcela de intimidad y un ámbito familiar completamente ajeno a la constante presencia de los paparazzi, lo cierto es que el astro del cine admite con total naturalidad que de su carrera profesional se desprende precisamente un interés mediático que de algún modo debe aceptar, por lo que no suele tener inconvenientes a la hora de lidiar con ciertas preguntas de índole personal.

"Mi esposa y yo hemos elegido unas profesiones que implican estar bajo el ojo público, pero mis hijos no han hecho esa elección todavía, y por eso creo que de momento tienen derecho a que se respete su intimidad", explicó en la misma entrevista, antes de reflexionar sobre los peligros de publicar estos contenidos tan sensibles en las redes sociales.

"En general, creo que no debería haber imágenes de niños en esas plataformas, así se evitarían peligros potenciales como el que te puedan extorsionar o hacer chantaje", añadió.Por otro lado, es tal la dedicación y el amor incondicional que dedica a los suyos, que su condición de padre y esposo devoto ya se sitúa en lo más alto de su currículum, eclipsando de esta manera su larga y prolífica trayectoria en el mundo del espectáculo."Ahora mismo soy ante todo el padre de Wyatt y Dimitri, todo lo demás es secundario", sentenció.