Ashton Kutcher y Mila Kunis se ríen de los rumores acerca de su separación

El matrimonio formado por Ashton Kutcher y Mila Kunis se ha tomado con mucho sentido del humor los rumores acerca de su separación debido a un supuesto "oscuro secreto" del actor que habría empujado a la actriz, madre de sus dos hijos, a abandonarle.

Al igual que muchas otras celebridades, ellos han decidido recurrir a las redes sociales para poner punto final a esas especulaciones a través de un vídeo en el que no han podido evitar reírse de lo ridículo de toda esa situación.

"Pues resulta que todo se ha acabado entre nosotros, al parecer sentía que me estabas 'agobiando'", explica la guapa actriz en la grabación realizada en el interior de su coche, mientras muestra a la cámara una captura de pantalla de una de las historias que se han publicado acerca de su inminente divorcio.

"También me he llevado a los niños conmigo porque al parecer he descubierto que tenías un oscuro secreto"."¿Te sentías sofocada por mí? Es que estaba siendo un déspota, ¿verdad?", le responde su marido para seguirle el juego.

En el mensaje del que ha acompañado la publicación, Ashton ha considerado oportuno recordar a todos sus seguidores que ya se han realizado afirmaciones similares acerca de su vida privada muchas otras veces según sus cuentas, a su esposa le han atribuido embarazos, nada más y nada menos que de gemelos, hasta en tres ocasiones y ninguna de ellas ha resultado ser cierta.