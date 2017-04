Asociaciones de Calle Abajo de Las Tablas anuncian traslado y protesta

Continúa la polémica en Las Tablas. Ya es una tradición que el Sábado Santo, las tunas de Las Tablas desarrollen las denominadas matanzas del triunfo para celebrar el pasado Carnaval y comenzar el trabajo para el próximo año, sin embargo este 2017 habrá cambios.

El Acuerdo Municipal No. 20 establece que si a partir del 1 de abril las organizaciones que están en conflicto no logran un consenso, no van a poder participar en el Carnaval 2018. Actualmente, se mantiene una dispuesta entre la Asociación Calle Abajo Tableño y la Asociación Punta Fogón Unido para representar legalmente a la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas. El objetivo principal del mencionado Acuerdo Municipal es lograr que solo dos tunas formen parte del Carnaval tableño en el 2018, como ha sido siempre, Calle Arriba y Calle Abajo, a diferencia de los últimos dos años que han salido tres reinas al Parque Porras.

Los dos grupos han anunciado medidas, ya que no se les permitirá realizar sus actividades del Sábado Santo en el distrito de Las Tablas. Luego de una modificación al Acuerdo Municipal No. 20, que establece la prohibición de otorgar permisos a las tunas.

De Las Tablas a Pocrí

La Asociación Calle Abajo Tableño anunció el traslado de su actividad. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, se ha dado a conocer que la Matanza se desarrollará en el Jardín Nedelka, ubicado en la Avenida Principal de Pocrí.

"Es de todos conocidos a través de medios de comunicación escritos y televisivos, las amenazas veladas del Alcalde de Las Tablas contra la auténtica Tuna de Calle Abajo De Las Tablas de utilizar la Policía Nacional, para desconocer un permiso obtenido y habiendo cumplido los requisitos exigidos, por lo que trasladamos nuestra actividad programada para el sábado 15 de abril de 2017 al Distrito de Pocrí, a fin de garantizar la seguridad de nuestros simpatizantes y mantener siempre la actividad pacífica de nuestras actividades", dice parte del comunicado divulgado por Calle Abajo Tableño.

Protesta en el Parque Porras

Por su parte la Asociación Punta Fogón Unido ha anunciado que no celebrará la tradicional matanza y, en su lugar realizarán una protesta cívica, el próximo sábado 15 de abril, de 9:30 a.m.-11:00 a.m. en el Parque Porras de Las Tablas.

"Respetuosos de la Ley y de las decisiones de las Autoridades, tal y como lo acreditan todas y cada una de nuestras actuaciones, y reafirmando nuestra disposición al diálogo, la Asociación Punta Fogón Unido y la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas han acatado las nuevas regulaciones desde su promulgación y no celebrarán su tradicional actividad Matanza del Triunfo ni en el Distrito de Las Tablas ni en ningún otro lugar del país", asegura la nota publicada en su página oficial de Facebook.

Calle Arriba sigue en firme

Hasta el momento, la única matanza que se realizará en Las Tablas por parte de las tunas será la de Calle Arriba de Las Tablas. Todo empezará con una caravana, desde las 2pm, partiendo de la entrada de la ciudad de Las Tablas (residencia de la Sra. Viodelda de Ardito).

La matanza será en la residencia del Ing. Pepe Steer, vía El Cocal, donde habrá discoteca, murga, tamboritos y la presentación de "El Escorpión de Paritilla", Osvaldo Ayala.