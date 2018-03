Astrid Klisans celebra el segundo mes de vida de su ¨bombón tropical¨

Desde que Carlos Baute y Astrid Klisans dieran la bienvenida al mundo a su hija Liene hace exactamente dos meses, las redes sociales de la diseñadora y arquitecta de origen letón se han convertido casi de forma exclusiva en un escaparate desde que el que presumir de los muchos y positivos cambios que la pequeña ha traído a la -por otro lado- ya idílica vida familiar de los dos enamorados.Por eso no debería resultar sorprendente a estas alturas que la orgullosa madre haya querido compartir con todos sus seguidores de Instagram la ilusión y la alegría que le invaden como consecuencia del segundo mes de vida que ya ha cumplido su hija, revelando al mismo tiempo uno de los apodos más entrañables con los que se dirige normalmente a la adorable niña de sus ojos.

"Feliz dos meses, mi bombón tropical #LieneBK #Markuss BK #2Months", ha escrito en su perfil de la red social empleando para ello las dos 'etiquetas' que creó en su momento para categorizar cualquier publicación relativa a sus dos retoños, y acompañando el tierno mensaje de una foto que retrata a los niños sonrientes y abrazados.La elección de tan conmovedora fotografía para celebrar semejante efeméride con el mundo no es en absoluto casual, y no tanto por la calidad de la instantánea en cuestión o por la evidente fotogenia de los dos hermanos, sino porque la inclusión del primogénito de la pareja en la estampa viene a corroborar de alguna forma el papel tan importante que juega en la crianza de su hermanita.

"La primera reacción de Markuss al ver a Liene fue como de sorpresa, yo creo que no entendía que era una personita, y cuando [Liene] empezó a llorar se le quedó mirando con mucha curiosidad, y luego quiso tocarle súper duro. Entonces tienes que tener cuidado porque no le quieres regañar, sino corregirle en positivo. Pero al cuarto día ya le estaba dando cariño, no sabe besarla bien, pero le pone la cabeza. El otro día me trajo una mantita y un chupe para ella y tuvo gestos super bonitos. Y como ella es tan tranquila, nos permite vivir esta experiencia con él y sin que nadie le baje de su trono", explicaba Astrid en una entrevista reciente a la revisa ¡Hola!

"Prometo cuidarte siempre hermanita... #MarkussBK #LieneBK", publicaba poco después para describir una conmovedora imagen del niño dando un beso en la frente a Liene mientras esta dormía plácidamente, lo que sin duda corroboraba sus anteriores declaraciones.