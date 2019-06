Astrid Klisans se "planta" con tres hijos

Con solo echar un vistazo a las idílicas imágenes familiares que publica con asiduidad en su perfil de Instagram, queda claro que la modelo y diseñadora Astrid Klisans es una esposa devota y una madre entregada para con sus pequeños Markuss (2) y Liene (1), la misma actitud que sin duda desplegará cuando nazca, dentro de unos meses, el tercer retoño de su sólido matrimonio con Carlos Baute.

Sin embargo, y como se desprende de la reciente conversación que ha mantenido la venezolana con la revista Diez Minutos, los dos enamorados parecen tener muy claro que con la llegada de su último bebé darán definitivamente por cerrada su familia numerosa. Y es que, para la también arquitecta, la diferencia entre el equilibrio y el "caos" está a un solo niño de distancia.

"Me gusta mucho el número tres, ya un cuarto se me saldría de las manos. Un cuarto me parece una locura. Tantos bebés juntos... Un cuarto sería caótico", ha bromeado Astrid a su paso por un evento promocional en Madrid, en el que se ha mostrado especialmente hermética a la hora de dar detalles sobre la futura criatura.

"No lo sabréis hasta el final, [el sexo y el nombre] son secretos. No lo sabe ni la familia", ha señalado en la misma entrevista para revelar a continuación que el matrimonio pasará buena parte del verano en Madrid debido a los compromisos profesionales en los que ambos están inmersos.

Por otro lado, y al margen de las molestias derivadas de un proceso de gestación, Astrid Klisans ha dejado patente su intención de seguir un ritmo de vida lo más activo posible durante su tercer embarazo, entre otras razones, porque está convencida de que su estado siempre saca a relucir la mejor versión de sí misma.

"Mi mejor estado es así: estoy más tranquila, tengo más energía. Es verdad que los primeros tres meses te dan mucho sueño. Una vez pasada etapa, me siento mejor que nunca, aunque también tengo muchos antojos", ha explicado.