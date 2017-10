Astrid Klisans trata de predecir el sexo de su segundo bebé

635x357 Imagen compartida por Astrid Klisans en (c) Instagram. EFE

Aunque de cara al próximo nacimiento de su segundo retoño Astrid Klisans se mantiene fiel al deseo de su afamado marido, el cantante Carlos Baute, de no conocer el sexo del bebé hasta que este llegue al mundo, lo cierto es que la modelo y diseñadora no ha podido disimular su nerviosismo en torno al secreto más importante que la invade estos días y, de hecho, no ha dudado en pedir a sus seguidores que traten de predecir en su tablón de comentarios si el nuevo miembro de su familia será niño o niña.

"¿Y ustedes que creen que será? ¿Niño o niña? Nosotros no lo sabemos, ¡pero yo estoy que no me aguanto!", ha confesado la también bloguera en un arranque de sinceridad que, además, ha aprovechado para compartir en Instagram una imagen en la que aparece, por un lado, luciendo una camisa azul que representaría al varón y, por el otro, con una prenda rosa que haría referencia a la posibilidad de que sea niña.

La extrovertida esposa del artista venezolano, quien por cierto se encuentra estos días de promoción en Sudamérica, saldrá de cuentas a principios del año que viene y, en consecuencia, despejará cualquier tipo de duda sobre si la pareja contará finalmente con la deseada parejita o, por el contrario, añadirá otro niño a su idílico entorno familiar.

¿Y ustedes que creen que será? ¿Niño o niña? 👶🏼👧🏼 Nosotros no lo sabemos pero estoy que no me aguantooooo.......!!!

Una publicación compartida por Astrid Klisans (@astridklisans) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 1:35 PDT

Cierto es también que, si de ella dependiera, la incertidumbre sobre este asunto habría desaparecido hace ya muchos días, teniendo en cuenta que fue el intérprete quien terminó imponiendo su criterio sobre la necesidad de esperar al nacimiento para conocer el sexo del bebé. "Yo sí quiero, es mi marido el que no quiere'', aseguraba la bloguera recientemente a la revista ¡Hola!, dejando la puerta abierta a recurrir a algún tipo de trampa para aliviar su curiosidad.

"Estoy a punto, tengo más ganas de saber, pero bueno, en el fondo me da igual, lo voy a querer igual sea niño o niña. El amor es tan grande y tan perfecto que da igual lo que venga, lo quieres demasiado''.