Avril Lavigne arremete contra Mark Zuckerberg por burlarse de Nickelback

Aunque la cantante Avril Lavigne y el líder de la banda Nickelback, Chad Kroeger, pusieron punto y final a su relación el año pasado, la primera no ha dudado ahora en defender abiertamente a su exnovio tras el supuesto "ataque" que habría recibido por parte de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien recientemente compartía un vídeo humorístico en su cuenta de la famosa red social que no dejaba precisamente en buen lugar la trayectoria musical de la formación canadiense.

En la citada grabación, el empresario aparece pidiéndole a su asistente electrónico, cuya voz corresponde a la del veterano actor Morgan Freeman, que reproduzca para él alguna canción "buena" del mencionado grupo, a lo que el aparato responde directamente: "Me temo que no puedo hacer eso. No hay canciones buenas de Nickelback en su catálogo".

Por si eso no fuera suficiente, Mark vuelve a intervenir para incidir en la escasa simpatía que le genera la discografía de Nickelback: "No pasa nada, de hecho esto solo era una prueba, ¿por qué no pones alguna canción que de verdad nos guste a toda la familia?".A pesar del tono jocoso de la pieza, Avril Lavigne no ha podido disimular su malestar ante lo que considera un ejercicio de humillación innecesaria y ha escrito directamente al jefe de Facebook para reprocharle el "mal gusto" de su iniciativa al tiempo que le ha exigido un nivel mayor de "responsabilidad" para evitar que su gesto sea replicado por todos aquellos que le tienen como un modelo a seguir.

"Querido Mark, muchas personas utilizan tus productos, algunos de ellos los adoran y otros no tanto. En cualquier caso, se te permite tener tus propios gustos musicales, pero eso no te da derecho a lanzar un ataque a Nickelback que claramente es de mal gusto. Cuando se cuenta con una proyección pública como la tuya, deberías ser más responsable a la hora de promover el acoso, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el mundo ahora mismo", reza el texto escrito por la intérprete en su perfil, al que ha añadido las etiquetas #No al acoso #La broma es vieja y #Nickelback ha vendido más de 50 millones de discos, para reivindicar el legado del grupo de su expareja.