Avril Lavigne habla de su nuevo novio

Los últimos rumores acerca de la vida personal de Avril Lavigne apuntaban hace ya un año a que, tras su ruptura con el productor musical J.R. Rotem, había encontrado de nuevo la felicidad junto a un hombre llamado Phillip Sarofim -hijo del magnate de origen egipcio Fayez Sarofim-, pero la discreción con que ambos manejaron su noviazgo consiguió que no trascendiera casi ningún detalle acerca de cómo o cuándo se habían conocido.Ahora la estrella del pop parece haberse animado a hablar por primera vez en público de su supuesto novio, aunque sin pronunciar en ningún momento su nombre, para confirmar que siguen juntos y enamorados.

"A lo largo de los últimos años he salido con un par de personas, pero obviamente no quiero hablar de ello. De hecho, el pasado día de San Valentín fue nuestro primer aniversario", ha comentado de pasada durante su entrevista al programa 'USA Today'.

Pese a que la pareja tampoco ha tratado de esconderse en ningún momento -de hecho, este mismo viernes fueron fotografiados disfrutando de una cena romántica en Nueva York-, ella no ha querido explayarse más de lo necesario acerca de su historia de amor. Irónicamente durante esa misma conversación no ha tenido ningún reparo en comentar a fondo su vínculo actual con sus ex: Deryck Whibley, con quien estuvo casada de 2006 a 2010, y Chad Kroeger, de quien se separó en 2015 tras dos años de unión.

"Son todos buena gente. Estuvimos casados, vivimos juntos, conocía a sus familias y ellos a la mía... así que hemos seguido estando bastante unidos y existe un respeto mutuo", ha asegurado acerca de sus fallidos matrimonios.

"Con Chad, en concreto, sigo muy en contacto porque esa relación ha sido la más reciente. Me apoyó durante muchas cosas y es alguien que me ha protegido mucho. Es como de mi familia. Nunca me imaginé que acabaría todo así, pero me alegro de que la situación sea la que es porque podemos seguir siendo amigos y creando música juntos. Hemos protegido nuestra amistad y mantenemos una relación laboral", ha añadido acerca de su segundo marido, para agradecer todo el apoyo que le ofreció durante la producción de su último álbum, 'Head Above Water'.