Azealia Banks arremete contra Grimes por hacerla esperar para completar nuevo tema

Nueva colaboración, nueva polémica; ese parece ser el lema de la rapera Azealia Banks. La siempre controvertida artista ha echado mano de su plataforma predilecta para criticar a sus compañeros de profesión, Instagram, con el objetivo de denunciar la supuesta falta de profesionalidad de la cantante Grimes, con quien debía grabar un nuevo tema que aparecerá en su próximo trabajo de estudio, 'Fantasea II: The Second Wave'.

Según su versión de los hechos, Azealia debía entrar en el estudio de grabación con la intérprete de 'Genesis' hace más de 48 horas, pero hasta el momento ella no se ha dignado a aparecer en el lugar en que se habían dado cita: la mansión del magnate Elon Musk, pareja sentimental de Grimes. "Llevo sentada varios días en casa de Elon Musk, esperando sola a que Grimes aparezca y podamos comenzar nuestras sesiones.

No tengo ni idea de cuándo se supone que va a volver. Voy a esperar un día más y entonces me iré a casa", ha asegurado en la mencionada grabación.La crispación de Azealia no habría hecho más que intensificarse en vista de que su dueto con Grimes es una de las dos únicas canciones que le quedan por completar antes del lanzamiento de su esperado álbum, que supondrá la continuación de su exitoso debut 'Broke with Expensive Taste'.