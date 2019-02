Aziz Ansari se pronuncia sobre las acusaciones de acoso sexual que pesan contra él

Teniendo en cuenta que las acusaciones de acoso sexual y esas conductas inapropiadas que se le atribuyeron el año pasado siguen muy presentes en el seno de la opinión pública, especialmente con la consolidación de movimientos feministas como #MeToo, el actor y humorista Aziz Ansari ha decidido romper su silencio en relación con tan delicado asunto durante el monólogo que ofreció ayer martes en la ciudad de Nueva York, en el que se sinceró sobre el aluvión de sentimientos que ha venido experimentando en el marco de la polémica y, asimismo, sobre la impresión tan negativa que dejó en la chica que decidió alzar la voz públicamente para denunciar sus desmanes.

"Me he mantenido callado tanto tiempo porque estamos hablando de algo terrorífico, de lo que cuesta hablar. Hubo momentos en los que me sentí humillado y muy preocupado por la dimensión que estaba cobrando este asunto, pero sobre todo me he sentido fatal por el daño que he causado a esta persona, no era mi intención incomodarla de esa manera", reconoció durante un momento de su espectáculo para, justo a continuación, subrayar los esfuerzos que ha venido haciendo últimamente para convertirse en una "mejor persona".

"Después de un año francamente duro, tras haber procesado bien la situación y capaz como soy ahora de articular mis sentimientos sobre lo ocurrido, creo que ha sido positivo pasar por todo esto, sin duda un paso adelante. Me ha hecho reflexionar mucho sobre mi conducta y espero haberme convertido en una mejor persona", añadió el intérprete de 35 años en su discurso a la audiencia.

El escándalo en torno al trato denigrante e irrespetuoso que dedicó a la persona con la que mantuvo esa fatídica cita se derivó de la publicación, en un portal de citas conocido como Babe.com, del revelador y detallado testimonio de esta, quien alegaba que Ansari ignoró por completo -no llegó a opinar sobre si lo hizo de forma deliberada o inconsciente- el sinfín de señales que le había dirigido para que dejara de "presionarla" y desistiera en sus intentos de besarla.

"Si esta experiencia nos ha ayudado, no solo a mí sino a otros muchos chicos, a reconsiderar la forma en que tratamos a las mujeres, a ser más conscientes de los efectos de nuestro comportamiento y, en último término, a mejorar en lo que a hacer sentir cómoda a la gente de nuestro alrededor se refiere, creo que habrá merecido la pena. Y eso que, durante mucho tiempo, me asustaba la idea de no poder volver a trabajar en lo que me gusta", sentenció el artista en su alocución.