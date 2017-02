J Balvin mezcla Alta Costura con prendas de segunda mano

El estilo innovador y atrevido de J Balvin ha sido el responsable de que el colombiano se convierta en el primer artista latino en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York.

Pero a pesar de haber recibido tal honor y de ser invitado incluso a los desfiles de Chanel en París con otras grandes estrellas como Pharrell Williams, él ha querido permanecer fiel a su esencia mezclando creaciones de los diseñadores más exclusivos con prendas más asequibles que encuentra en tiendas de segunda mano, para reflejar esa dualidad de chico de barrio y estrella internacional que refleja su música.

"A mí me encantan todo. Me encanta desde cualquier pieza que encuentre por ahí de segunda mano en cualquier lugar o algo de un diseñador de alta costura", explica el reguetonero en una entrevista a ¡Hola! USA, en la que asegura que él no se deja 'coaccionar' por los dictados de las últimas tendencias.

"Yo simplemente soy yo. Lo importante es ser uno mismo y no esforzarse demasiado. Creo que eso es lo que abre puertas, ser uno mismo".Además, el artista se ocupa él mismo de elegir su guardarropa en lugar de confiar en un estilista, ya que le resulta un proceso muy entretenido.

"Como no tenemos mucho tiempo, a veces hacemos mucha compra por Internet. Pero cuando estoy en grandes capitales o en ciudades como Nueva York, aprovecho y me pego una escapadita para irme con mi mánager o un amigo o amiga que entienda de moda", afirmó. "Para mí la moda es otra forma de expresión, como la música, ambas me gustan y las llevo en el corazón".