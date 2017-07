Bar Refaeli se siente como "una patata" sobre el agua

La modelo Bar Refaeli está disfrutando del verano y dando envidia a todos sus seguidores con los paradisiacos destinos que comparte en sus redes sociales, de Tel Aviv a Ibiza pasando por idílicos enclaves cuyo nombre no ha querido desvelar, y en todas esas instantáneas la guapa israelí luce más radiante que de costumbre, en parte gracias a la felicidad que se desprende de su segundo embarazo. En la última de ellas, la maniquí quiso hacer un divertido guiño a su actual forma física comparándose con un tubérculo, aunque con su espectacular figura casi nadie pensaría que Bar podría dar a luz a finales de este verano o a principios del próximo otoño.

"Una patata flotando en el agua", reza el mensaje que acompaña a la fotografía en la que se la puede ver enfundada en un bikini azul y en la piscina. La exnovia de Leonardo DiCaprio dará muy pronto un hermanito o hermanita a la pequeña Liv, de diez meses, fruto de su matrimonio con el empresario Adi Ezra, con quien se casó en noviembre de 2015. En vista de todas las veces en que ha hecho público su deseo de formar una gran familia, no supone ninguna sorpresa que en menos de dos años ya esperen a su segundo retoño.

"Me encantaría tener hijos pronto. Siempre pensamos que necesitamos más tiempo para nosotros mismos, pero yo creo que ese sentimiento no se irá nunca. Así que buscaremos los niños pronto, espero. No creo que el matrimonio cambie una relación. Creo que la gente se casa porque están contentos compartiendo sus vidas, entonces ¿por qué debería cambiar? No me lo esperaba. Siempre pensé que sería igual que el día antes de casarnos, pero sientes un nuevo nivel de compromiso cuando puedes llamar a alguien 'marido'", aseguraba a la revista Hello! al poco de pasar por el altar.