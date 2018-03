Barbra Streisand describe a Weinstein como un tipo "grosero y vulgar"

La actriz y cantante Barbra Streisand no ha dudado en rememorar públicamente uno de los últimos encuentros que mantuvo con el ahora denostado Harvey Weinstein para ejemplificar la opinión tan poco favorable que ha tenido siempre de él y, sobre todo, para dejar patente hasta qué punto el productor creía ser merecedor de un trato privilegiado por el mero hecho de haberse erigido como uno de los hombres más poderosos de Hollywood.

Y es que en el año 2014, en el marco del estreno del musical 'Finding Neverland', el productor no tuvo reparo alguno a la hora de pedirle que cantara para él uno de los temas de la obra y que posara agarrada de su brazo como si de una de sus protegidas se tratara, una petición a la que la artista se negó en rotundo.

"Sinceramente, me pareció un tipo muy vulgar. Quería que caminara del brazo con él y que le cantara una de las canciones del disco. Y yo le dije: 'Lo siento, pero no puedo hacer algo así'", ha revelado Barbra en una entrevista a Variety para, a continuación, asegurar que Weinstein no dudó en presionarla a base de "estúpidas" amenazas.

"Fue muy grosero y me pareció muy estúpido por su parte", ha afirmado tras explicar que Weinstein prometió que jamás volvería a trabajar con ella y que no volvería a enviarle películas gratis a su casa.

Esta es la primera vez en que la estrella de Hollywood se pronuncia abiertamente sobre las impresiones que alberga del que fuera considerado el 'rey midas' de la industria cinematográfica, siguiendo la estela de actrices como Uma Thurman, Salma Hayek, Cara Delevingne, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie, quienes ya confesaron algunas de las desagradables experiencias vividas en sus diversas colaboraciones con el productor.

Por si eso no fuera suficiente, desde el pasado mes de octubre al fundador de Miramax se le han venido atribuyendo un sinfín de casos de acoso o abuso sexual que se remontarían a treinta años atrás, siendo uno de los más destacados el que implica a la actriz Rose McGowan, quien asegura que Weinstein la violó en el festival de Sundance de 1997 y que posteriormente se aseguró de comprar su silencio al tiempo que trataba de destruir su carrera.