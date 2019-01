Barbra Streisand saca a relucir la "diva" que lleva dentro

En ocasiones las exigencias que ciertas celebridades plantean en forma de una lista de 'requisitos' antes de asistir a un evento de cualquier tipo resultan tan ridículas o escandalosas que son hasta divertidas: según la leyenda urbana, confirmada por ella misma vía Twitter, Mariah Carey solicitó en una ocasión que llenaran su camerino de cachorros.

Sin embargo, otras veces esas maneras de diva pueden convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para quienes les rodean, como le sucedió al popular presentador y humorista estadounidense Jimmy Kimmel cuando tuvo que organizar una aparición de Barbra Streisand en su programa.Fiel a su reputación, la actriz y cantante quiso controlar todos los aspectos de su entrevista, lo que en ese caso significaba reorganizar el set de grabación para que su 'perfil bueno' fuera el que apuntara hacia la cámara. Y, por si no fuera suficiente, también prohibió que se mencionara ese cambio.

"Tuve un invitado que sí me lo pidió y dije que no", ha confesado Kimmel durante una entrevista propia en otro late-night como el que él presenta: 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'. "Es cierto, y al final no vino. Porque la condición era que no podíamos hablar del hecho de que hubiéramos intercambiado los sitios y me pareció que no iba a funcionar".

En un principio Kimmel no parecía tener en mente desvelar el nombre de esa estrella tan poco transigente, pero cuando su compañero de gremio le preguntó si estaba hablando de la mismísima Streisand no tuvo reparo en confirmar sus sospechas con una risa y un escueto 'sí'.Por su tono, no parece que le guardara demasiado rencor a Barbra por haber cancelado su cita ya que, como él mismo ha reconocido, nadie es irreemplazable.

"No sucede demasiado a menudo...", aseguró sobre las cancelaciones de última hora, "pero no nos hace gracia. Aunque, pese a que el programa se llama 'Jimmy Kimmel Live', en realidad no es en directo, así que podemos arreglárnosla si sucede algo así".