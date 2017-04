Barry Manilow se apodera de abril

Manilow ha dado mucho de qué hablar en abril, se prepara para lanzar un álbum a final de mes, participará en un concierto y habló abiertamente sobre su sexualidad.

El cantante de 73 años dijo a la revista People que escondió el hecho de ser gay por décadas porque pensó que "desilusionaría a sus fans" si ellos se enteraban.

Se casó con Gary Kief, quien por años ha sido su mánager, en una ceremonia en 2014 en su casa en Palm Springs, California. En el número de la revista que será publicado el 17 de abril, dijo que mantener su romance fuera de los reflectores fue estresante.

Agregó que siempre trató de mantener su vida pública y privada por separado. "Cuando conocí a Gary, esa fue una razón más para mantener mi vida en privado".

"Me alegro de que él se haya quedado", dijo el intérprete de éxitos como Mandy" y "Looks Like We Made It".

A finales de mes lanzará su álbum "This Is My Town: Songs of New York", pero antes, el cantante galardonado con el Grammy aportará su voz a una serie de conciertos en Nueva York que recauda fondos para organizaciones por los derechos humanos.

El 18 de abril se presentará en "Concert for America: Stand Up, Sing Out!" en The Town Hall. El concierto será transmitido vía streaming por Facebook.

Manilow se sumará a artistas como Vanessa Williams, Michael Urie, Lisa Lampanelli, LaChanze y Andy Cohen.

Las ganancias del concierto serán destinadas a la organización NAACP contra la violencia doméstica, Southern Poverty Law Center, National Immigration Law Center y Sierra Club Foundation. Los boletos van de los 30 a los 250 dólares.