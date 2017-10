Los dos Beatles restantes rinden homenaje al fallecido Tom Petty

635x357 La fotografía de Ringo Starr y Tom Petty compartida por el antiguo Beatle en (c) Twitter. EFE

Tras confirmarse finalmente la muerte del legendario Tom Petty a través de su agente Tony Dimitriades, después de que la noticia fuera filtrada por error a finales de ayer lunes, los tributos hacia el roquero y líder de la banda The Heartbreakers han comenzado a inundar la esfera virtual. Dos de sus contemporáneos, Sir Paul McCartney y Ringo Starr, los únicos miembros supervivientes de los Beatles, han recurrido a este mismo medio para hacer llegar su pésame a la familia del músico y expresar su tristeza."Le mando todo mi cariño a Tom Petty y a su familia en este momento tan difícil", ha asegurado McCartney.

Por su parte, el mítico batería ha rescatado una fotografía suya entrevistando al fallecido artista que ha acompañado del mensaje: "Dios bendiga a Tom Petty; paz y amor para su familia. Estoy seguro de que te voy a extrañar Tom".La industria discográfica actual y sus ídolos juveniles también lloran la pérdida de la estrella, que murió en el Monica Hospital de California, donde había ingresado el domingo tras sufrir un paro cardíaco."Amaba a Tom Petty y realizaba versiones de sus canciones porque quería saber qué se siente al volar. 'Perteneces a un lugar donde te sientas libre'", tuiteó John Meyer, citando uno de los versos del tema 'Wildflowers' de su ídolo.

"Tom Petty era una de mis grandes inspiraciones como músico. Esto me dolerá durante mucho tiempo; y era sin duda una de las personas más dulces sobre la faz de la tierra. Descansa en paz hermano. Va a resultar muy difícil subirse al escenario esta noche con el corazón roto. Por suerte la música es lo que siempre me ayuda a superar momentos como este. Amaos los unos a los otros", apuntaba por su parte Nathan Followill, del grupo Kings of Leon, uno de los primeros en reaccionar para expresar su dolor.La defunción del intérprete de 'American Girl' ha supuesto un duro golpe para sus compañeros de profesión, muy afectados ya por las 59 víctimas y centenares de heridos que ha dejado la matanza producida este domingo en Las Vegas durante la celebración de un festival de música, que ya se considera el tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos.

"Justo cuando pensaba que el día no podía ponerse peor. Descansa en paz Tom Petty. Gracias por tu música preciosa y tu inspiración", escribió Kid Rock."Qué jornada más horrible para nuestro país, para los fans de la música y para la música en sí misma. DEP Tom Petty. Sus canciones siempre han sido la mejor de las medicinas. Adoro a su familia", aseguró Josh Groban."Estoy destrozado. Rezo por todas las víctimas y afectados por la tragedia en Las Vegas de anoche.

Y ahora perdemos a una de mis grandes influencias, Tom Petty", lamentaba Jon Bon Jovi.El departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el fallecimiento del artista el lunes, aunque horas después se retractó para asegurar en su lugar que este se encontraba en un estado muy grave y luchando por su vida. Finalmente, su familia tomó la decisión de retirarle la respiración asistida tras ser informada de que ya no había actividad cerebral y Petty falleció "en paz y rodeado de sus seres queridos", como hizo público su agente.