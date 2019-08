A sus 29 años, Bebe Rexha es "demasiado vieja" para ser sexy

El próximo 30 de agosto Bebe Rexha entrará en la treintena en un momento inmejorable en todos los sentidos: habiendo alcanzado por fin el reconocimiento profesional tras años componiendo para otros artistas con su primer disco de estudio 'Expectations' y con una madurez que le permite denunciar las dinámicas injustas que sufre o presencia en la industria sin miedo a posible repercusiones.

El pasado enero, sin ir más lejos, no tuvo reparo en denunciar a través de sus redes sociales que varios diseñadores se habían negado a vestirla de cara a la gala de los Grammy -a los que acudía nominada por partida doble- por considerar que con su talla 42 era 'demasiado grande' para hacer justicia a sus creaciones.

Salta a la vista que al hombre que se le ocurrió decirle recientemente que ya no tenía edad para seguir subiendo fotos en ropa interior a Instagram no estaba al corriente de ese último detalle, ya que ella ha vuelto a hacer lo mismo: compartir con sus casi nueve millones de seguidores el comentario tan absurdo y ofensivo que había tenido que escuchar de un supuesto profesional de su campo. Y lo ha hecho acompañando su comunicado de un selfie suyo en sujetador y tanga, para dejar claro lo que opina al respecto.

"Hace poco un ejecutivo musical MASCULINO me aseguró que me estaba haciendo demasiado mayor y que mi 'marca' resultaba confusa porque... soy compositora y al mismo tiempo publico fotografías sexys en Instagram y eso no es lo que se supone que hacen las cantautoras, especialmente las de mi edad", ha desvelado en un largo comunicado en el que recuerda, aún con incredulidad, que sigue siendo oficialmente una veinteañera.

"Tengo 29 años. Estoy cansada de que me encasillen. Yo creo mis propias normas. Estoy harta de que a las mujeres nos clasifiquen como viejas brujas cuando nos hacemos mayores mientras que con los hombres se consideran que se vuelven más atractivos con el paso del tiempo".

Por si aún quedaba alguna duda, la intérprete ha prometido a sus fans que jamás mentirá acerca de cuántos años tiene ni tratará de abrazar una imagen más juvenil solo para vender más discos: "Seguiré celebrando mi edad porque, sabéis qué, soy más sabia, más fuerte y, desde luego, mucho mejor amante de lo que lo era hace una década".