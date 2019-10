Bebe Rexha ha ganado más de cinco mil dólares en Las Vegas

La cantante Bebe Rexha visitó hace un par de semanas Las Vegas para actuar en el Festival JBL y no pudo resistirse a realizar una visita a las máquinas tragaperras. La velada no comenzó demasiado bien, pero justo cuando estaba a punto de gastarse los 500 dólares que se había fijado como límite, la suerte comenzó a sonreírle de pronto.

"No paraba de perder, perder y perder. Cambié mis últimos cien dólares y empecé a jugar de nuevo, y la máquina se volvió loca. Acabé ganando unos 1.800 dólares y, de esa cantidad, separé 500 para ir a otra máquina donde gané 1.200", ha desvelado la intérprete en el programa "Extra".

Su buena racha no acabó ahí. En vista de que esa era claramente su noche, Bebe decidió seguir apostando en la ruleta de la fortuna, en la que ganó primero 3.000 dólares y luego otros 2.500.

"No sé cuánto fue al final, pero acabé más o menos con unos ocho mil dólares. Al final, como seguí apostando y perdiendo, creo que me embolsé unos 5.200 dólares. No está nada mal. Resulta que siempre gano", ha añadido.

Aunque podría haberse marchado con un botín mayor si hubiera sabido parar a tiempo, la intérprete no se arrepiente de nada: "Me gusta correr riesgos. No me asusto fácilmente... ni siquiera cuando empecé en la industria musical con solo 600 dólares en la cuenta bancaria".