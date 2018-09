Becky G y su novio como nunca los habías visto

Hace ya más de dos años que Becky G y el futbolista Sebastian Lletget forman una de las parejas más estables de la crónica social estadounidense, pero a diferencia de otras celebridades, la cantante y su chico no son demasiado dados a intercambiar muestras públicas de afecto.

Las pocas que se han dedicado ha sido siempre a través de sus respectivas cuentas de Instagram e incluso en esa plataforma su relación ocupa un segundo plano, ya que cada uno ha consagrado su perfil a sus respectivas carreras profesionales: ella como una de las nuevas estrellas de la música latina y él a su trayectoria como jugador del LA Galaxy.

Sin embargo, Becky ha hecho una excepción ahora con motivo del 26 cumpleaños del deportista este lunes, que tuvieron la oportunidad de celebrar juntos pese a la apretada agenda profesional de ella.

"Ya se ha acabado el día... pero se trata solo del principio de un nuevo año en tu vida, cariño. Me siento tan feliz y afortunada de haber podido pasar una jornada tan especial a tu lado. Ver esa gran sonrisa en tu rostro es una de mis cosas favoritas en todo el mundo. Eres realmente alguien muy especial. No importa dónde estés, yo siempre te acompañaré en espíritu y, si además hay alguna forma de que lo haga también en persona, sabes que me subiré al primer avión disponible... como he hecho hoy. Espero que te gustara la decoración de tu habitación de hotel y los regalos. Felicidades, Sebastian", le deseó Becky a través de la red social, donde también quiso compartir varias imágenes del cumpleañero disfrutando de las sorpresas que ella había preparado para la jornada.

Sin duda la instantánea que más ha llamado la atención de sus respectivos seguidores es otra que publicó poco después, en la que ambos aparecen posando en la playa en traje de baño y derrochando romanticismo y sensualidad a partes iguales, hasta el punto de que esa foto destaca entre el resto de las que adornan el Instagram de la artista.

"No hay palabras para describir cómo me haces sentir", reza la frase que Becky ha elegido para ilustrar la bonita imagen.