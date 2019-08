La supuesta ruptura de Bella Hadid y The Weeknd arroja versiones contradictorias

Si hace solo unas horas salía a la luz que la pareja formada por el cantante The Weeknd y la modelo Bella Hadid había vuelto a separarse poco más de un año después de su mediática reconciliación, ahora fuentes de su entorno aseguran tajantes que los dos enamorados siguen apostando con fuerza por su relación, al margen de que en los últimos tiempos hayan atravesado ciertas "dificultades" que ambos tratarán de solventar a base de diálogo y desde una actitud constructiva.

"No han roto, no es cierto, pero sí es verdad que están trabajando en ciertos aspectos de su vida en común que no acaban de funcionar, como les ocurre a todas las parejas. Hay que tener en cuenta que los dos viajan mucho, trabajan mucho, y eso suele crear tensiones. Pero se quieren con locura y no están dispuestos a perder lo que tienen. Ese es su principal objetivo", ha explicado un informante al portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

Estas declaraciones contrastan notablemente con las informaciones que trascendieron en la noche de ayer martes, de las que se desprendía, por ejemplo, la teoría de que el intérprete y la estrella de las pasarelas se habrían "distanciado" de forma irremediable debido a lo absorbente de sus respectivos compromisos profesionales. Sin embargo, incluso en el marco de tan complicada situación, ninguno de ellos descartaría totalmente la idea de retomar su romance una vez más en el futuro.

"Bella y Abel [Tesfaye, nombre real del artista canadiense] han roto. Se han distanciado demasiado el uno del otro, tanto en lo físico como en lo mental. Bella está exclusivamente centrada en sus próximos desfiles para las diferentes semanas de la moda y Abel sigue trabajando sin descanso en su nuevo disco y en su futuro debut cinematográfico. Les gustaría volver algún día, pero ahora necesitan poner toda su atención en sí mismos", apuntaba otro confidente.