Bella Hadid y The Weeknd vuelven a disfrutar de un romance "exclusivo"

635x357 The Weeknd y Bella Hadid durante su primera etapa como pareja. EFE

Han pasado casi dos meses desde que empezara a especularse con la posibilidad de que el cantante The Weeknd y la modelo Bella Hadid se hubieran planteado darle una segunda oportunidad a su romance que, por otro lado, contaría con una especie de período de transición caracterizado por la flexibilidad y la ausencia de demasiadas ataduras.

Sin embargo, como aseguran ahora fuentes cercanas a la pareja, la cual vivió un noviazgo de algo más de un año entre 2015 y 2016, finalmente la reconciliación habría cuajado por completo y ahora la modelo y el artista estarían disfrutando de una relación sentimental propiamente dicha, lo que implica, por supuesto, la existencia de un estrecho vínculo de total "exclusividad".

"Cuando empezaron a verse de nuevo y a flirtear, Abel [Tesfaye, nombre real del astro del pop] se dio cuenta de que seguía completamente enamorado de Bella, así que finalmente reconectaron como antaño", ha revelado el citado informante al canal E! News para insistir, a continuación, en el que el breve idilio que el intérprete mantuvo con Selena Gomez poco después de la ruptura nunca estuvo destinado a afianzarse de cara al futuro.

A la hora de planificar esta segunda e ilusionante etapa de su historia de amor, los dos enamorados estarían decididos a solventar todos aquellos problemas que dinamitaron su anterior proyecto de convivencia, los cuales giraban fundamentalmente en torno a la supuesta incompatibilidad de sus respectivas agendas profesionales.

"Las cosas no podrían ir mejor entre ellos. Se han mostrado inseparables delante de sus amigos tras un período en el que trataron de mantener la reconciliación en secreto. Y ahora están trabajando en estrecha colaboración para asegurarse de que sus horarios y sus trabajos no se interponen entre ellos. Están haciendo todo lo posible para no tener que pasar más de dos semanas separados", ha añadido el mismo confidente.