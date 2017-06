Bella Hadid es autosuficiente desde los 18 años

Como portadora de uno de los apellidos más conocidos de la crónica social estadounidense, Bella Hadid ya era famosa de manera indirecta gracias a sus padres antes siquiera de que comenzara a labrarse una carrera sobre las pasarelas.

Para muchos esta popularidad es el único motivo por el que el mundo de la moda le abrió las puertas en un primer momento, sin embargo, ella ofrece una versión de los hechos muy distinta, asegurando que su trabajo es minusvalorado constantemente solo por su bagaje familiar.

"No digo que no me guste mi trabajo", arranca para evitar desde un primer momento que se malinterpreten sus palabras, "pero creo que la gente piensa que modelar es una tontería, algo que hacemos para hacernos famosas. Yo ya era completamente independiente para cuando cumplí los 18 años, pagaba yo misma mi propio apartamento. Y eso no fue gracias a mis padres, tuve que dejarme el cu*o trabajando durante dos años para lograrlo", explica en su entrevista a InStyle.

Por mucho que le duela, los inicios de Bella como maniquí se ven inevitablemente ligados a su madre, la exmodelo de los 90 Yolanda Hadid -antes Foster-, y el programa de telerrealidad en que esta aparecía, 'The Real Housewives of Beverly Hills', en el que a diferencia de su amiga Kendall Jenner, que sí participa en el reality familiar, Bella solo ha aparecido en el de la suya en dos ocasiones.

En ese sentido, la joven imagen de Cartier y Dior insiste en que no desprecia ese tipo de formato televisivo, sino que simplemente prefiere mantenerse lejos de las cámaras.

"La verdad es que no me atrae nada el mundo del cotilleo o todo ese drama, pero hay algunos momentos del show que son divertidos. Las mujeres que aparecen en él son una monada. No estoy segura de que yo pudiera participar en un reality: no tengo nada en su contra, dios las bendiga todos, las adoro. Pero por el momento creo que voy a quedar con ser modelo", asegura de manera casi automática para alejarse, una vez más, de la larga sombra de su apellido.