Bella Thorne y su ex Mod Sun podrían verse las caras en los juzgados

La ruptura de la antigua estrella juvenil Bella Thorne y el rapero Mod Sun se complica por momentos.

En un principio, la intérprete aseguró que siempre querría a su ex, pero que todo lo bueno debía llegar a su fin, aunque esa actitud no duró demasiado.

Cualquier cariño que sintiera hacia el joven con quien compartió su vida durante más de un año se esfumó cuando leyó una entrevista en la que él amenazaba con vender a través de eBay los objetos personales de la famosa pelirroja que aún estaban en su casa si no pasaba a recogerlos pronto.

El intérprete trató de apaciguar a la artista, que le acusó públicamente de buscar publicidad a toda costa, asegurándole que en ningún momento se había planteado recurrir a una medida tan drástica.

Sin embargo, ella no lo vio de esa manera y no dudó en amenazarle con emprender acciones legales si hablaba en público del tiempo que pasaron juntos o desvelaba alguna información comprometida.

"Me pareció que era una broma muy divertida, pero acabé recibiendo una notificación. Esa noche me escribió unas treinta veces diciéndome: 'No era gracioso, pensábamos que ibas en serio'. Yo estaba muy confundido. Es evidente que no pensaba vender su ropa en eBay, no lo decía en serio", se ha defendido él en declaraciones al portal TMZ.

En un principio, Mod Sun temía que perder a su "musa" acabar por afectar a su música, pero en las últimas semanas ha llegado a la conclusión de que en realidad su carrera profesional se había visto afectada mucho antes por culpa, irónicamente, de la celebridad.

"Aún se me debe dinero, quedan negocios por concluir, y contratos que se firmaron. Hice mucho por esa chica y hubo muchos detalles de negocios que quedaron en el aire porque estaba enamorado. Ese ya no es el caso. Hay que resolverlo, y si es necesario, lo haremos en los juzgados", ha apuntado.