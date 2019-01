Bella Thorne se pronuncia sobre su relación con Mod Sun y Tana Mongeau

Desde principios del año pasado a Bella Thorne se le ha venido atribuyendo sendos romances con el rapero Mod Sun y con la estrella de las redes sociales Tana Mongeau, dependiendo de con quien hubiese sido fotografiada más recientemente por los paparazzi. Por si aún quedaba alguna duda al respecto, la actriz y cantante acaba de confirmar en su última entrevista a la revista Gay Times que mantiene una relación sentimental con los dos jóvenes, aunque en esa misma conversación también se ha mostrado reacia a utilizar términos como 'throuple' o pareja de tres' para definir su vínculo.

"No creo que nadie pudiera entender realmente los lazos que me unen a Mod o a Tana. Sí, nosotros somos los primeros que bromeamos acerca del poliamor, pero en realidad no lo somos porque no etiquetamos o encasillamos o definimos demasiado las cosas. Es lo que es", ha alegado para justificar la manera vaga en que habla de ellos.

Pese a su reticencia a compartir los detalles de su vida privada con Tana o Mod, basta con echar un vistazo a sus redes sociales -sobre todo a las de las dos celebridades- para encontrarse fotografías de los tres posando muy sonrientes y comprobar que no solo pasan tiempo por separado con la famosa intérprete: el pasado Halloween, sin ir más lejos, se disfrazaron como el muñeco diabólico Chucky, su novia Tiffany y su hijo Glen.

A día de hoy Bella no se molesta en entrar a explicar su orientación sexual o su estado sentimental, primero, porque no considera que sea necesario ni posible, y segundo, porque por norma general ha acabado sintiéndose muy frustrada al intentarlo tras darse de bruces con la mentalidad cerrada de la industria en que trabaja. "En este mundo, es como si solo pudieras ser gay o hetero, sin término medio. Como hombre, si te has acostado con un chico alguna vez, entonces debes ser gay. ¿Pero por qué? Eso es solo ser una persona fluida", insiste.