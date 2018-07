Bella Thorne boicotea los Teen Choice Awards

Cada año los Teen Choice Awards premian a las mayores personalidades de la música, el cine, la televisión, el deporte, la moda, la comedia e internet basándose en una votación realizada a través de las redes sociales en la que participan adolescentes de Estados Unidos mayores de 13 años. En la alfombra roja de la gala es habitual ver a celebridades, influencers, cantantes y actores por igual, pero que nadie espere que Bella Thorne acuda a la que se celebrará el próximo 12 de agosto.

La antigua estrella Disney ha anunciado a través de sus redes sociales su intención de boicotear los galardones como señal de protesta por la importancia que estos otorgarían tanto al aspecto físico -existe una categoría de 'Choice Hottie: Male' y 'Choice Hottie: Female' en honor a los famosos más atractivos- y la competitividad que fomentan entre fans y artistas por igual.

"Los Teen Choice son asquerosos. El hecho de que tengamos que votar unos contra otros es... les jo** la cabeza a los críos, como si se tratara de un concurso de belleza", ha asegurado en una serie de tuits.

"Voy a boicotear los Teen Choice, además, están amañados y son lo peor"."Tener que votar a los más guapos está mal. ¿Por qué no a los más listos? ¿O por qué no crear una categoría dedicada a obras benéficas? ¿Por qué no premiar a la gente por hacer cosas buenas y no solo por ser atractivos?", se ha preguntado en la esfera virtual.Todo apunta a que no volveremos a ver a la rebelde pelirroja promocionando sus proyectos en esa entrega de premios concreta.

En el plano profesional, Bella se perfila como una de las tres candidatas -junto a Monica Raymund y Natasha Negovanlis- para interpretar a Batwoman en una nueva serie de la CW que se mantendría fiel al personaje original de los cómics y respetaría su identidad sexual, convirtiéndola en la primera superheroína homosexual en protagonizar una serie de acción.