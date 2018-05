Bella Thorne estalla en Twitter acerca de los rumores sobre su adicción al crack

Desde que diera carpetazo a su etapa como estrella juvenil y protagonista de la serie 'Shake It Up', la transición de Bella Thorne hacia una imagen más adulta y alejada de los parámetros edulcorados que imponía la factoría Disney ha dado pie a un sinfín de habladurías y rumores, tanto acerca de su sexualidad, como de sus relaciones sentimentales o su consumo de drogas después de que ella empezara a dejarse ver abiertamente fumando marihuana.

En los últimos tiempos el aspecto desmejorado de la joven, que está compaginando sus trabajos interpretativos -acaba de estrenar el filme 'Amor a medianoche' y su serie 'Famous In Love' está en un segunda temporada- con su carrera musical, ha dado pie a nuevas especulaciones en la esfera virtual acerca de su supuesta adicción a la heroína que justificarían, en opinión de algunos, esa aparente desmejora física.

Esa teoría no le ha hecho ninguna gracia a la estrella, que una vez más no ha dudado en recurrir a sus redes sociales para desmentirla y de paso lamentar por qué el mundo entero parece dispuesto a pensar siempre lo peor de ella.

"Chicos, me estáis jodi**do. Pero qué qué... solo porque no llevo maquillaje y estoy cansada de trabajar y tengo acné, ¿pensáis en seguida que estoy enganchada al crack? Qué co*o os pasa a todos", ha contraatacado la artista en Twitter acompañando su mensaje de una imagen en la que aparece al natural, mostrando las marcas y los granitos de su rostro, y que habría sido una de las 'pruebas' en que se basarían las graves acusaciones que han comenzado a dirigirle.

"No me está gustando 2018. Conseguís apropiaros y destrozar cada cosa que veis. Es asqueroso. No se os ha ocurrido plantearos, aunque fuera por un instante, que la persona de la que estáis hablando es alguien real... un pu** ser humano como vosotros", ha añadido para concluir.