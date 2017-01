Bella Thorne recibió amenazas de muerte por su supuesta infidelidad

La actriz Bella Thorne se vio envuelta en una intensa polémica tras salir a la luz unas imágenes en las que se la veía en actitud muy cariñosa con el cantante Charlie Puth en una playa en Miami en un momento en que aún se creía que una relación sentimental con Tyler Posey, el protagonista de la serie 'Teen Wolf'.

La publicación de dichas fotografías dio pie a una avalancha de comentarios en las redes sociales de la intérprete -tanto defendiéndola como criticándola- que la obligaron a dar un paso al frente para aclarar que su noviazgo con Tyler había llegado a su fin y que Puth -que se desmarcó del escándalo sobre la supuesta infidelidad a través de su propio Twitter- era únicamente amigos.

Ahora Bella se ha sincerado acerca de cómo lidió con un momento tan complicado, revelando que llegó incluso a recibir amenazas de muerte. "Durante un breve periodo de tiempo, recibí amenazas de muerte porque algunas personas pensaban que le había sido infiel a mi ex, lo cual era una completa mentira", explica la joven de origen cubano en una entrevista a People.

"Esa mañana me desperté para encontrarme con que todo se había ido a la mi**da. No es agradable pensar que todo el mundo cree que eres un ser humano horrible y el hecho de ser alguien conocido no hizo más que empeorar la situación".Desde el punto de vista de Bella, uno de los inconvenientes de ser un ídolo juvenil es que muchos de sus admiradores reaccionan de forma desproporcionada a cualquier noticia sobre su vida sentimental antes incluso de que esta sea confirmada por ella misma.

"Pasé por una ruptura que fue bastante difícil. Muchas veces, cuando te ven con alguna persona, los fans piensan automáticamente que debes estar saliendo con ellos, y las cosas no son así. Yo salgo por ahí con personas con las que no mantengo una relación, que son únicamente amigos. También paso mucho tiempo con chicos porque soy bastante 'chicazo', así que al final tengo muchos más amigos que amigas, porque la mayoría de las chicas son demasiado femeninas para mí", explica la joven de origen cubano.

A pesar de contar con una legión de seguidores en sus plataformas sociales, en las que se muestra muy activa, Bella es capaz de leer la gran mayoría de mensajes que le envían, para bien o para mal. "Los autores de esos comentarios piensan que nunca los vamos a ver, pero sí que lo hacemos. Y te hacen sentir muy mal. Especialmente si se trata de mentiras. Si al menos fuese verdad, trataría de aceptarlo. Pero no era el caso", asegura.