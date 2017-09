Bella Thorne posa desnuda para demostrar que no es perfecta

Aunque la actriz Bella Thorne ha posado ya en infinidad de ocasiones ligera de ropa o en actitud provocativa frente a las cámaras, el último reportaje de esta naturaleza que ha protagonizado para la revista GQ México es muy especial debido a que ella misma insistió en que no se utilizara photoshop ni ningún otro tipo de retoque.

"En esta foto, pedí específicamente que no hicieran ningún retoque, y dejadme que os diga una cosa: yo también me siento insegura, acerca básicamente de todo. Pero eso es natural y humano. Puede que vosotros veáis esta imagen y solo penséis: 'De qué hablas Bella', pero deberíais saber que cuando alguien se mira en el espejo no ve lo mismo que los demás. Es normal sentirse inseguro y debemos aceptarlo", ha escrito la joven de 19 años en su cuenta de Instagram junto a la imagen de la portada, en la que aparece tumbada en un bañera y en la que se pueden apreciar algunas marcas en su rodilla y su pierna.

Si la protagonista de 'Famous in Love' ha decidido retratarse de esta manera es porque está cansada de que las expectativas de terceras personas acerca de su aspecto físico dictaminen la forma en que ella se presenta ante el mundo, y que no hace más que minar su propia seguridad en sí misma cuando siente que no cumple esos estándares.

"Honestamente, desearía que todos habláramos más abiertamente de nuestras inseguridades, para que el resto nos diéramos cuenta de que no somos los únicos, de que no pasa nada por sentirse así. Como personaje público, sabes que cada vez que te fotografían para una revista siempre habrá pequeños retoques porque si enseñan mis cicatrices del acné, o la arruga que tengo en la frente o que mis dientes no son del todo rectos y blancos la gente pensará que no soy perfecta, y comprendo que a algunas personas les moleste que hablen mal de ellas", ha reconocido en tono conciliador, antes de prometer que a partir de ahora ella dejará de preocuparse por proyectar en todo momento una imagen de belleza absoluta. "Que le jo*an a esa idea, voy a dejar claro que no soy perfecta. Soy humana y real, así que superadlo".