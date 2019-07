Bella Thorne se disculpa públicamente con su madre

Por las declaraciones que Bella Thorne ha realizado a lo largo de los años acerca de su infancia y del papel que jugó su madre Tamara en su carrera como estrella infantil, no costaba deducir que ambas habían ido distanciándose a medida que ella ganaba parcelas de independencia en su vida personal y profesional.

Sin embargo, ahora la artista le ha tendido una rama de olivo a su progenitora a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen de la carta que le ha escrito en la que admite que Tamara probablemente la educó de la mejor manera que supo y pudo.

"Lo siento por las palabras que he dicho, necesitaba decirlas para que no se me quedaran dentro... Sé que tu vida no ha sido perfecta, y soy consciente de que esa es en parte la razón de que la mía tampoco lo fuera. Esta vida es misteriosa, pero el amor incondicional que siento hacia ti resulta muy fácil de comprender. Nuestra relación está muy jo**da, pero me alegro de que hayamos llegado a este punto y que aún tengamos la oportunidad de arreglar las cosas. Te quiero, mamá", se puede leer en el mensaje que ha acompañado de varias imágenes de las dos.

Tamara que tuvo que criar a cuatro hijos sin una figura paterna y en unas condiciones económicas nada favorables ya se encargaba de manejar la carrera de su famosa hija antes de que se convirtiera en una estrella Disney y parte del resentimiento que Bella acumuló en su contra se derivaba de aquella época.

"Cuando era más joven mi madre se ocupaba de manejar mis redes sociales. Siempre me decía cosas como: 'Vamos a hornear unas galletas para sacarles una foto y compartirla'. Y yo me preguntaba por qué no podíamos sencillamente preparar galletas juntas, sin cámaras de por medio. Creo que resulta muy sencillo perderse en ese mundo y olvidar lo que es real y lo que es falso", explicaba la celebridad en el pasado.