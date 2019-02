Bella Thorne ha roto con una de sus parejas, Tana Mongeau

A principios de este año la cantante y actriz Bella Thorne confirmaba lo que ya era un secreto a voces: que mantenía una relación sentimental tanto con el rapero Mod Sun como con la influencer Tana Mongeau, con quienes se había dejado ver en público o en las redes sociales en varias ocasiones, por separado o los tres juntos.Sin embargo, ahora la estrella ha anunciado a través de su perfil de Twitter que su noviazgo con la joven llegó a su fin en algún momento de este último mes que no ha concretado.

"Tana y yo ya no estamos juntas, por favor dejad de preguntar al respecto", se ha limitado a explicar.La otra implicada en esta historia también ha hecho referencia a su ruptura en la misma plataforma, aunque en su caso ha añadido además que su decisión de seguir caminos separados se produjo de forma cordial dentro de lo posible.

"La querré siempre, no me malinterpretéis. Me ha cambiado la vida de manera permanente. Ahora mismo no tengo ganas de hablar de ello... pero no hay ningún tipo de resentimiento, en absoluto", ha apuntado Tana.El noviazgo entre las dos jóvenes comenzó como un cuento de hadas propio de la era digital, a partir de una broma de Tana en la que confesaba que le encantaría salir en una cita con Bella. Ese comentario llegó eventualmente a oídos de la aludida y, por caprichos del destino, ambas coincidieron unos días más tarde en un festival de música, tras el que no volverían a separarse.

La popular instagramer -que mantiene un contrato con la misma discográfica que la celebridad- reconoció en una de las publicaciones de su blog que lo suyo fue un flechazo instantáneo y que su vida pasó a girar automáticamente en torno a Bella, hacia quien desarrolló una obsesión y una dependencia instantánea.

Bella, por su parte, siempre se había referido de la manera más vaga posible a su estado sentimental, resistiéndose a definir la suya como una relación poliamorosa al considerar que nadie podría "entender realmente" los lazos que la unían a Mod o a Tana".Por el momento parece que su noviazgo con Mod Sun sigue adelante.