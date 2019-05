El ex de Bella Thorne planea vender las pertenencias de la estrella en eBay

635x357 Bella Thorne y su ex Mod Sun. EFE

Lo que va de año no ha sido precisamente el mejor para Bella Thorne en el plano sentimental: tras anunciar su ruptura con la influencer Tana Mongeau, en abril hizo público que también había concluido su relación sentimental con el rapero Mod Sun. En espacio de apenas unos meses, la antigua estrella Disney se había quedado sin las dos parejas con las que había compartido su vida durante más de un año.

En ambos casos, los implicados dieron a entender a través de las redes sociales que el final de sus noviazgos se había producido de manera cordial dentro de lo posible, intercambiando cariñosos mensajes con sabor a despedida en los que se prometían que siempre atesorarían los recuerdos que crearon juntos.

Por esa misma razón resulta tan sorprendente que el músico haya dado ahora un ultimátum a Bella para que recoja las pertenencias que dejó en su vivienda o se prepare para perderlas.

"Está todo en un almacén. Se ve que soy la unidad de almacenamiento Mod Sun. He decidido que si no viene a recogerlo todo pronto voy a acabar teniendo un perfil de e-Bay lleno de artículos muy interesantes", ha comentado en una entrevista al portal TooFab, en la que ha descartado darle una segunda oportunidad a su romance.

"El futuro es impredecible, pero ahora mismo me van las cosas muy bien. Así que no, no puedo", ha añadido para dar a entender que su vida y su salud mental han mejorado notablemente desde que se alejara de la polémica joven.

Su decisión de abrazar la sobriedad es tan solo un ejemplo de los muchos beneficios que le ha reportado la soltería, pero se trata de un logro que le hace sentir muy orgulloso: "Lo más sabio que he escuchado últimamente es que si no paras de repetirte: 'Pobrecito de mí, pobrecito de mí', acabarás sirviéndote otra bebida por pura pena de ti mismo. Ese cambio de actitud ha marcado la diferencia para mí", ha concluido.